"Asili trasferiti in piazza d’Armi, compromesso lo spazio verde"

"Con l’installazione dei due prefabbricati il rischio di vedere compromesso irrimediabilmente gran parte dello spazio verde è più che reale. Credo che dialogo e una riflessione concreta sulle opportunità, avrebbero portato a collocare gli asili nido ‘Ape Giramondo’ e ‘L’albero dei Sogni’ in luoghi più adatti, lasciando fruibili gli spazi dei giardini di Piazza d’Armi. L’amministrazione, però, non sembra voler ascoltare, lasciando sgomenti tanti cittadini che si vedono privati di un importante polmone verde della città". Fabio Pacciani, consigliere comunale e presidente dell’associazione Area Civica, interviene in merito alla proposta da parte del Comune di sfruttare gli spazi del parco di Piazza Amendola, per posizione due prefabbricati in cui verranno ospitati i bambini degli asili nido in attesa della messa in sicurezza delle strutture originali.

"Capisco – afferma Pacciani – la necessità di trovare soluzioni rapide per reperire i fondi del Pnrr, capisco anche che questa è un’opportunità irripetibile, visto che le risorse saranno destinate al Comune. Avrei ritenuto opportuno prendere in considerazione altre strategie. Con 300mila euro, co-progettando con la Fondazione Mps, potevamo individuare uno dei tanti edifici vuoti presenti nella nostra città, sia in centro che in periferia, utilizzandoli come lotto volano. Un’operazione di facile gestione che non avrebbe intaccato nessun altro spazio. Mi chiedo: l’amministrazione ha davvero valutato tutti i possibili scenari e calcolato i probabili disagi che questa situazione poteva creare?",

"Inoltre – conclude il consigliere comunale – è evidente che la piscina di piazza d’Armi non riaprirà mai, perché allora non finanziare un progetto di recupero e creare uno spazio complementare al campo di atletica leggera dove ospitare una struttura indoor per permettere agli atleti di allenarsi anche nel periodo invernale?".