Asili nido gratis per 1.187 famiglie I dati dell’iniziativa della Regione Giani: "Operazione importante"

Saranno 1.187 le famiglie senesi che potranno mandare i propri figli gratis all’asilo nido il prossimo anno. È quanto risulta dai dati dellla Regione che quest’anno, per la prima volta, ha deciso di sostenere questa spesa per tutte le famiglie con reddito Isee inferiore a 35mila euro. Un investimento da 32 milioni di euro per la Regione, che complessivamente interesserà 14.393 bambini in tutta la Toscana. Ecco il quadro totale delle domande presentate: in provincia di Arezzo sono state 1365, a Firenze 4585, a Grosseto 544, a Livorno 1029, a Lucca 1038, a Massa Carrara 224, a Pisa 1837, a Pistoia 1172, a Prato 1412, a Siena 1187.

"Abbiamo articolato bene il provvedimento affinché l’Unione Europea accettasse l’utilizzo del Fondo sociale per il nostro progetto dei nidi gratis. È coerente all’impostazione che il Pd sta sostenendo a tutti i livelli e a mio giudizio può essere qualcosa che potrebbe trovare riferimento in tutte le Regioni. Riteniamo che vi sia un aspetto di servizio per la famiglia, ma anche un aspetto pedagogico", ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani nel corso di una conferenza stampa nella sede del Pd regionale.

La Regione ha comunicato anche che sono nove i progetti finanziati, in provincia di Siena, relativamente al bando per il terzo settore, destinati a macro aree, per iniziative sul fronte della lotta alla povertà, del sostegno alle persone con disabilità e varie forme di fragilità, della lotta alle diseguaglianze di genere fino alla costruzione di progetti educativi equi e inclusivi.