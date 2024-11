Asfaltature notturne al via domani

Prenderanno il via domani i lavori notturni di ripavimentazione di alcuni tratti stradali nelle zone limitrofe alla stazione ferroviaria di Siena. L’intervento coinvolge una parte degli assi viari di viale Sardegna, viale Giuseppe Mazzini, viale Achille Sclavo, viale Ranuccio Bianchi Bandinelli, viale Mario Bracci, via Nazareno Orlandi e via Ugo La Malfa. Successivamente, in una seconda fase, saranno interessate anche via Simone Martini e via Baldassarre Peruzzi e saranno comprese nei lavori anche alcune parti delle cinque rotatorie intermedie: rotatoria Sclavo, rotatoria Mazzini, rotatoria Grondaie, rotatoria Sardegna e rotatoria Martini. Per questi lavori, che fanno parte di un appalto già aggiudicato dal Comune di Siena, finanziato interamente dal Pnrr, sono previste lavorazioni in orario notturno (dalle 21 alle 6) per il rifacimento del tappeto di usura e, laddove necessario, anche del binder di collegamento.

Il programma dettagliato è il seguente: nella notte fra domani e martedì, parte di viale Sardegna in arrivo su rotatoria Malizia e ponte di Malizia; nella notte fra martedì 19 e mercoledì 20 parte iniziale di viale Bracci (zona fermata autobus) e confluenza su viale Lombardi; nella notte fra mercoledì 20 e giovedì 21, rotatoria Malizia e parte finale di viale Mazzini, fino alla stazione; nella notte fra giovedì 21 e venerdì 22, viale Sclavo e viale Bandinelli. Durante i lavori in notturna sarà garantito comunque il passaggio dei mezzi di soccorso, mentre per i veicoli ordinari verranno imposti tragitti alternativi. Nella settimana successiva, a partire da lunedì 25 novembre, verranno eseguiti gli interventi per la ripavimentazione di alcuni tratti tra via Orlandi e via La Malfa e tra viale Bracci a via Aldo Moro.