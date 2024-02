Ascolto e cura pazienti. Alle Scotte il convegno dell’associazione Acos

’Ti guardo, ti ascolto, mi prendo di cura di te con intelligenza’ è il titolo del convegno 2024 di ACOS, Associazione Cattolica Operatori Sanitari, in programma giovedì dalle 8.30 alle 13:30 al centro didattico Le Scotte. Tanti i temi al centro del convegno: presa in carico dei pazienti, in particolar modo quelli fragili, ma anche ascolto, rapporto professionista-paziente e relazioni nell’assistenza. Obbligatoria l’iscrizione per i professionisti di Aou Senese e Ausl Toscana sudest sul portale della formazione. Per iscrizioni e informazioni contattare Manola Pomi, presidente ACOS Siena, alla mail [email protected].