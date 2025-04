Arte per over-70: "La cultura non invecchia"

L’idea che un museo non sia soltanto un luogo di conservazione ed esposizione, ma anche un luogo di incontro e partecipazione. È l’idea che sta alla base del progetto ‘La cultura non invecchia’, una proposta indirizzata alla popolazione over 70, per valorizzare il welfare culturale, che Fondazione Musei Senesi ha presentato nella sala del Consiglio provinciale. Una serie di attività museali coinvolgenti, socializzanti e stimolanti dal punto di vista cognitivo e sociale, che si sviluppa in 10 musei della provincia di Siena, su un arco temporale di 16 mesi, tra laboratori e attività progettati ad hoc, organizzati e gestiti dagli operatori dei musei aderenti. Il progetto, tra i vincitori del bando ‘Ecosistemi culturali’ finanziato dalla Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, è realizzato grazie al coinvolgimento dell’Auser territoriale, con tutte le varie sezioni della provincia, l’associazione ’La lunga gioventù’ e il Centro socioculturale ’Antonio Conti’, e si offre come occasione per avviare una nuova partnership con Autolinee Toscane, in un’ottica di valorizzazione della mobilità condivisa. "È un’iniziativa a cui teniamo molto – afferma Carolina Taddei, coordinatrice di Fondazione Musei Senesi – perché la socializzazione e il confronto promuovono il benessere degli over 70. FMS si conferma un collettore tra le energie del territorio a favore delle comunità".

"Siamo lieti di poter collaborare – aggiunge Filippo Giustarini, responsabile servizio sede operativa di Siena di At – per lo sviluppo di questo progetto che sposa tematiche molto care anche a noi di Autolinee Toscane. Mobilità pubblica, sostenibilità, territorio e cultura sono temi che ci stanno molto a cuore". "La collaborazione tra FMS e Auser per l’ideazione e lo sviluppo di questo progetto – afferma Anna Maria Guiducci, presidente dell’Auser territoriale di Siena – si conferma come una carta vincente nella concezione dell’invecchiamento attivo. Fin dai primi laboratori, l’entusiasmo dei partecipanti ci conferma che questa è la strada giusta". Sono 15 in tutto le associazioni coinvolte, 30 tra educatori museali e professionisti, 60 gli incontri previsti, 720 i partecipanti, ogni volta riuniti in gruppi di 12 persone.

Riccardo Bruni