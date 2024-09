Arte contemporanea. L’evento di sabato 28

Sabato 28 settembre associazione Arte Continua promuove un’intera giornata dedicata all’arte contemporanea, dalle 9,30 alle 22, come nuova tappa del progetto Le Città del Futuro e con cui l’Associazione aderisce al programma Equinozio d’Autunno – Percorsi d’Arte Contemporanea in Toscana promosso dalla Regione Toscana. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio dei Comune di Colle di Val d’Elsa, di San Gimignano e di Poggibonsi. La giornata sarà occasione per fare il punto sul lavoro che l’associazione ha effettuato sul territorio nei suoi anni di attività e sull’avanzamento del progetto Didattica dell’Arte realizzato in collaborazione con le Associazioni Ottovolante, LaGorà e Culture Attive, oltre che stimolo alla partecipazione con la possibilità di donare fondi da destinare alla Didattica dell’Arte per l’anno scolastico 2024/ 2025. L’intera giornata, tra passeggiate, opere, arti e musica, intende rimarcare fortemente la mission perseguita da Associazione Arte Continua tramite il progetto Le Città del Futuro. "La continuazione di tutto questo è un atto imperativo quanto rigenerativo – viene affermato in una nota –. Un ecosistema fatto da opere d’arte e contributi concreti sulla natura, da partecipazione comunitaria e impegno sociale, alla quale associazione Arte Continua crede e che sostiene fortemente. Oggi come non mai è fondamentale salvaguardare l’ambiente, con le sue bellezze, la sua storia passata e presente, con una visione sul futuro concreta e tangibile attraverso azioni estetiche ed ecologiche. Per noi l’arte è indispensabile e non solo necessaria, per questo abbiamo sviluppato anche i progetti Arte x Vino=Acqua e più di recente Arte per la Riforestazione - Arte come ossigeno per la mente e Alberi come ossigeno per il corpo e viceversa".

Lodovico Andreucci