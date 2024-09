Arrivano gli stalli per la sosta dei taxi e dei pullmini Ncc

L’annuncio era arrivato nei giorni scorsi, nel corso della conferenza stampa dell’assessore alla mobilità Enrico Tucci e del comandante della Polizia municipale Alfredo Zanchi. Ora lungo le strade interessate sono state disegnate le strisce per accogliere i taxi e soprattutto gli Ncc: un modo per regolamentare la sosta dei pullmini a noleggio che spesso parcheggiano in varie parti del centro storico e così dovrebbero trovare una migliore organizzazione. Nella foto, gli stalli realizzati in via Esterna Fontebranda, davanti al parcheggio Santa Caterina. Stessa soluzione in viale Vittorio Veneto e in altre parti della città: nelle prossime settimane la verifica della prova con i mezzi Ncc.