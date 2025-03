Arriva ’Mettiamoci in Moto’. Appuntamento in Fortezza

Una giornata di condivisione e di entusiasmo che coinvolgerà gli amanti delle due ruote e tutti quelli che vorranno partecipare ad un evento dedicato alla passione per i motori e alle buone pratiche stradali. Dal mondo delle contrade, arriva ’Mettiamoci in Moto’ che si terrà sabato 5 aprile a partire dalle 14.30 con il ritrovo per il motogiro, fino alla sera che vedrà il culmine dell’evento nella Fortezza Medicea, con stand enogastronomici e postazioni dedicate alle forze dell’ordine.

La partenza sarà dal parcheggio del sovrappasso di Pescaia, dove i partecipanti si ritroveranno per poi partire per il motogiro che esplorerà la suggestiva provincia di Siena. Alle 15.30, mentre i centauri saranno ancora impegnati in strada, apriranno gli stand in Fortezza. Oltre ai punti ristoro, saranno presenti le forze dell’ordine con i loro stand, il Magistrato delle Contrade e il patrocinio del Comune di Siena, oltre alla partecipazione di aziende del territorio con moto in esposizione. Il ricavato verrà devoluto al Magistrato delle Contrade per finanziare il rinnovo delle monture.