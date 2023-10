Arriva l’installazione. Radio Memory

Domenica a Casole nell’occasione della festa delle bandiere arancioni e di Casole vintage alle 11 sarà inaugurata l’installazione Radio Memory a cura della Pro-Loco e in collaborazione con l’Associazione Avatar (atrio della Rocca senese). Installazione curata come progetto e come concetto dal famoso attore Giovanni Guidelli, per avatar. È stata, inoltre, presentata dalla pro loco all’amministrazione comunale di Casole e al Consiglio regionale della Toscana. L’opera è risultata vincitrice del bando per iniziative in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della resistenza. L’installazione è un percorso immersivo attraverso tutti i contributi radiofonici, tutti originali del viaggio nel tempo dal 1933 al 1945.