Arriva il gran caldo Cresce l’afa, temperature fino a 40 gradi

Ci siamo. Un assaggio dell’ondata di caldo che investirà nelle prossime ore anche la nostra provincia si è avuto ieri in città. Tanti hanno scelto di raggiungere le località di mare, altri si sono diretti in montagna, cercando un po’ di refrigerio. "Venerdì i valori massimi – spiega Damiano Sonnini, previsore di ’Meteo Siena24’ – sono stati tutto sommato accettabili con punte di 33° registrate a Scorgiano, nel comune di Monteriggioni. La stazione di Siena Galilei, invece, sempre venerdì ha segnato una massima di 31,7°. Da sabato però le temperature sono iniziate ad aumentare gradualmente per toccare un massimo nella giornata di domani quando potremo avere valori diffusi intorno ai 37°-39°". Le masse d’aria calda trasportate dall’anticiclone africano attraversando il Mar Mediterraneo si caricheranno di umidità. Con temperature minime quasi mai sotto i 20 gradi su molte città italiane si avranno le notti tropicali.

Damiano Sonnini ritiene possibile "anche che, localmente, ci si possa spingere fino ai 40° ma – spiega – i terreni ancora piuttosto verdi dopo le abbondanti piogge delle ultime settimane potrebbero aiutarci a rimanere un po’ più bassi rispetto a quanto viene prospettato dai modelli". Guardando ai prossimi giorni, ’MeteoSiena24’ ipotizza "che l’ondata di caldo tenderà a perdurare per tutta la prossima settimana con un possibile nuovo picco fra i 38°-40° intorno al 16-18 luglio. La distanza temporale, però, è troppo elevata per essere più precisi sui valori termici al suolo che sono influenzati da vari fattori locali. Molta più certezza si ha – conclude Sonnini – sulla totale assenza di passaggi perturbati o fasi instabili per i prossimi 7-10 giorni". Prepariamoci insomma ad affrontare il gran caldo.

Laura Valdesi