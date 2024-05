Arrestati dopo il blitz dell’Arma

Dopo il blitz dei carabinieri sulla ’Palio’, lunedì pomeriggio, è scattato l’arresto per i tre uomini, tutti abbastanza giovani, che tanti automobilisti hanno visto in terra, tenuti sotto controllo dai militari perché non scappassero. Non si sa ancora quale è l’accusa nei confronti dei tre, probabilmente truffa ma non è da escludere che venga contestato il reato di rapina. Forse oggi gli investigatori, coordinati dalla procura, forniranno un quadro dettagliato della vicenda visto il clamore e l’interesse pubblico del caso, avvenuto in pieno giorno sotto gli occhi di decine di persone.

Uno degli arrestati, originario della Campania, è assistito dall’avvocato Michela Rossi. Gli accertamenti dei carabinieri procedono speditamente. Anche sulle telecamere di videosorveglianza perché a Colle, dove sono entrati in azione con la Volkswagen, c’è la Ztl e gli ingressi vengono ripresi dagli occhi elettronici. Lo sanno bene i residenti della zona.

Non sarà trascurato anche di valutare se i tre finiti in cella avevano qualche complice che li ha aiutati, ad esempio, a collegare madre e figlio perché l’uomo non vive insieme all’anziana.

