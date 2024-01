"Aree pubbliche per i cani nel degrado. Chiediamo illuminazione e decoro"

"La situazione delle aree pubbliche per i cani a Scacciapensieri non è delle migliori". A lanciare l’allarme uno dei tanti proprietari di cani della zona, che frequenta assiduamente con i suoi animali i due parchi pubblici del quartiere insieme a molti altri abitanti. "La situazione è particolarmente critica – sottolinea Luca Berardinelli – perché manca l’illuminazione e quindi, durante tutto l’inverno, è impossibile portare i cani nel parco dopo le cinque. Avevamo provveduto, insieme ad altri proprietari, per una questione di sicurezza nostra e degli animali, a montare una luce crepuscolare, comprata a nostre spese con un palo offerto dal Comune, ma dopo pochi giorni è stata rubata da ignoti". I cittadini si sono anche rivolti alle istituzioni ma la risposta non li ha convinti del tutto. "Il Comune sostiene che le aree di questo tipo non debbano essere illuminate da illuminazione pubblica, anche se è in programma una valutazione per l’istallazione di punti luce autoalimentati tramite sorgente fotovoltaica, e che non possano essere sottoposte a manutenzione per sistemare le buche o le reti che sono già logorate o strappate. Mancano, infine, anche i sacchetti per la raccolta delle deiezioni".