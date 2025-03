Area ex Egizia: il caso. Vivi Poggibonsi critica

"In Consiglio comunale la giunta Cenni si è dichiarata non interessata all’acquisto dell’area ex Egizia. Era forse l’ultima occasione per creare una superficie al servizio del centro, parco pubblico e parcheggio, in una zona strategica della città. Ci voleva più coraggio, unito a una visione futura". È critica Vivi Poggibonsi, in materia di spazi dismessi da recuperare. Uno di questi, proprio il vecchio complesso tra via Vallepiatta e via Pellegro Suali a Poggibonsi. Non esita Claudio Lucii, esponente della lista civica, a definire la scelta della giunta "un’occasione persa" in previsione della prossima asta programmata per fine marzo, con una base di partenza di 500mila euro. Un tema sul quale era intervenuto nelle scorse settimane anche Franco Gallerini, già presidente del Consiglio comunale di Poggibonsi, che aveva indicato una Casa della salute come eventuale nuova destinazione per il domani dell’immobile ormai da tempo non più in uso nelle vicinanze di una sede scolastica. Dal canto suo Lucii rileva che nel corso degli anni "le amministrazioni del Partito Democratico hanno perso due occasioni per la città, sia su piazza Mazzini che sull’area Sardelli". Motivando così il suo punto di vista in proposito: "Su piazza Mazzini, l’abbattimento di alberi secolari e la creazione di un’inutile distesa di travertino. Sull’area Sardelli persa un’opportunità unica per creare un parcheggio sotterraneo che avrebbe risolto i problemi dei posti auto per i residenti e per l’accesso al centro storico. Due decisioni sbagliate, che la città sta pagando a caro prezzo. Adesso - conclude Lucii per Vivi Poggibonsi - si sta continuando a sbagliare con la ex Egizia".

Paolo Bartalini