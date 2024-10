’Archivi: storia tra passato e futuro’. Oggi aprono otto scrigni di cultura

Oggi torna Archivi.doc, l’iniziativa con la cultura e la storia promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane. La Toscana svela gratuitamente al pubblico 56 archivi privati sugli oltre 90 aperti in tutta Italia. A Siena all’Archivio dell’Accademia Musicale Chigiana verrà raccontata la storia della biblioteca e dell’archivio e visitati alcuni ambienti che li ospitano. Saranno inoltre illustrati documenti musicali e librari di varie epoche, con particolare riferimento al materiale su Giacomo Puccini, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla scomparsa. Sempre nel centro storico, saranno visitabili gli archivi storici della Contrada della Selva, l’Archivio e Museo della Contrada della Chiocciola, della Contrada della Civetta con la possibilità di consultare i documenti più antichi tra i quali lo Statuto ottocentesco della Contrada; e della Contrada Capitana dell’Onda. A Gaiole in Chianti, alle 11, sarà possibile effettuare la visita guidata all’ex refettorio affrescato, al chiostro rinascimentale e al giardino della Badia a Coltibuono. A Castellina in Chianti, l’Archivio Bianciardi propone la visita guidata al MAB; mentre a Fonterutoli sarà possibile visitare il giardino del castello e l’Archivio Mazzei.