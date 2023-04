Arbia, lavori consegnati per l’ex fornace

È un lavoro atteso da tempo: sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori per la messa in sicurezza della ciminiera dell’ex fornace di Arbia. Il sindaco Fabrizio Nucci ne ha parlato anche in un incontro tra la giunta e i cittadini, insieme all’illustrazione del progetto di messa in sicurezza idraulica della frazione. "Un’occasione che abbiamo fortemente voluto – sottolinea Nucci – e che ha visto una grande partecipazione da parte dei cittadini. La messa in sicurezza idraulica di Arbia, dopo quella di Asciano, ha visto il finanziamento da parte della regione Toscana, grazie anche all’interessamento delle consigliere Paris e Rosignoli, per un importo complessivo di 2 milioni e 700 mila euro".

Poi i lavori alla ex fornace, con la consegna del cantiere per l’avvio della messa in sicurezza, con l’attività del tavolo di lavoro permanente coordinato dalla prefettura di Siena a cui partecipa costantemente l’amministrazione comunale con i lavori che a questo punto dovrebbero prendere il via nei prossimi giorni, dopo la consegna del cantiere. "Si tratta di un passo avanti in una situazione molto complessa – conclude il sindaco Nucci – grazie anche alla mobilitazione dei cittadini, della Consulta e delle associazioni che hanno raccolto oltre 2500 firme, siamo riusciti a portare all’attenzione la necessità di un primo intervento che certamente non è risolutivo ma che auspichiamo proceda in tempi spediti. Su questo e sul tema della sicurezza e della salute dei cittadini non abbasseremo la guardia e, qualora gli adempimenti di parte fossero disattesi, come comunità siamo pronti alla mobilitazione".