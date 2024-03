"Aquila: Tradizioni e Eventi in Contrada, dalla Cena dei Cori alla Discoteca a Tema Tirolese"

· AQUILA

– Domani ci sarà la prima edizione della ‘Cena dei Cori’! Da un paio d’anni alcuni aquilini hanno creato il gruppo estemporaneo ‘Un dì, cara fanciulla, noi si cantava al fine di riscoprire e tramandare il canto di uso popolare senese (e non solo!). La cena, che si spera essere la prima di una lunga serie, vuole appunto rimarcare l’importanza della secolare tradizione canora ben radicata della nostra città. A tal proposito saranno presenti anche diversi amici delle altre consorelle, che coltivano anch’essi questa inestinguibile passione. Menù: Pasta all’Amatriciana, Arrosto misto (pollo, faraona, costole e salsicce), Patate al forno & Insalata, Dolce.

· BRUCO

– Domani si svolgerà la Discoteca tema ‘festa tirolese’ in società, la serata sarà animata dalla musica di DJ Paolo Rosia e Dj Alessandro Serra. Vestirsi a tema. La cena sarà riservata agli over 25 (nati prima del 1999 compreso), la serata sarà a numero chiuso, ovvero potrà partecipare solo chi sarà presente alla cena (ad eccezione dei brucaioli che potranno comunque entrare anche se non presenti alla cena e under 25).

· CIVETTA

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (21/23 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· LEOCORNO

– Martedì 5 marzo cenino del capitano

– Venerdì 8 marzo Cena delle donne

– Sabato 16 marzo - Cena dello Sport.

– Sabato 23 marzo pizza in società. Per soci e famiglie

· LUPA

– Si comunica l’annullamento della conferenza prevista oggi dal titolo ‘15 agosto 1867 : il Palio daribaldi’ a causa di un lutto che ha colpito la contrada.

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· OCA

– Venerdì 8 marzo alle 18,30, incontro con il dottor Andrea Stella, senologo Lilt ‘Lotta al cancro della mammella, la prevenzione è l’arma vincente’.

– Venerdì 22 marzo alle 18,30, incontro con la dottoressa Desy Nannini, ginecologa Lilt ‘Proteggiamo i giovani dall’Hpv, vademecum per ragazzi e ragazze’.

– Venerdì 5 aprile alle 18,30, incontro con il dottor Niccolò Nami, dermatologo Lilt ‘Melanoma, la diagnosi precoce salva la vita’.

· PANTERA

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

– La società organizza martedì 5 marzo la cena con i giocatori del Siena FC. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· VALDIMONTONE

– Sono ripresi i corsi per alfieri e tamburini e saranno effettuati solo il sabato pomeriggio a partire dalle 15,30, fino a nuova comunicazione. Aspettiamo vecchi e nuovi allievi a partire dai 6 anni di età.