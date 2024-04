Apre la galleria di ritratti ’Donne in Campo’. Taglio del nastro con il sindaco Fabio

Il 9 aprile dalle 9 alle 13, si terrà presso il Liceo Scientifico ’Galileo Galilei’ di Siena la Conferenza Donne nella Scienza, organizzata dall’insegnante Amalia Covino con lo studente Federigo Franceschelli. Sarà l’occasione per l’inaugurazione della galleria di ritratti dal titolo ’Donne in Campo’, progetto scolastico dedicato al contributo che molte donne hanno dato, nel corso del tempo, sul piano artistico, letterario, scientifico, culturale, politico-sociale. Attualmente la galleria espone i ritratti di Mahsa Amini, Malala Yousafzai Mary Shelley, Alda Merini, Rita Levi Montalcini, Carla Fracci, Michela Murgia, Grazia Deledda, Virginia Woolf, Cleopatra, Samantha Cristoforetti, Frida Kahlo, Margherita Hack, Giovanna d’Arco, Angela Davis, Wangari Maatai, Oriana Fallaci, Amelia Earhart, Nilde Iotti. Il progetto, in fieri, è seguito dalle Prof.sse Lina Frusciante (referente) e Donatella Tognaccini (collaboratrice). I ritratti, realizzati da ragazzi e insegnanti del ’Galilei’, saranno affiancati da Qr code. All’evento interverranno la dirigente scolastica Adele Patriarchi, il sindaco Nicoletta Fabio, la docente Donatella Tognaccini, Sara Montemerani, Claudia Sala, Teresa Fornaro e Serena Pezzilli.