Apre ’Casa Nazareth’, taglio del nastro

Oggi la parrocchia di Ponte d’Arbia celebrerà la Festa della Santa Famiglia, titolare della stessa parrocchia. Il programma prevede alle ore 18 la messa solenne presieduta dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, seguita, alle 19.15 dall’inaugurazione della struttura di accoglienza ’Casa Nazareth’, un appartamento, ristrutturato dalla parrocchia, che sarà a disposizione per far fronte all’emergenza abitativa e dare un tetto a persone che non hanno più una casa e hanno bisogno di ospitalità in attesa di trovare una nuova sistemazione.

Saranno presenti all’inaugurazione anche don Vittorio Giglio, vicario episcopale di zona e direttore della Caritas di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e il parroco, don Flavio Frignani.

Per concludere la giornata è prevista una festa e canti intorno al falò con il gruppo ’The Yokel’.