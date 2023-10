Appuntamento dedicato a Italo Calvino e Fausto Melotti

Italo Calvino ha dichiarato di essersi ispirato per le sue ’Città sottili’ a Fausto Melotti, acrobata dell’invisibile. E allo scrittore e al maestro della scultura italiana è dedicato il terzo appuntamento con ’I Venerdì di Siena’ a Palazzo Pubblico, a cura di Toscanalibri.it. L’appuntamento è domani alle 17.30 nella Sala delle Lupe. Massimiliano Bellavista curerà l’intervento dal titolo ’Calvino cibernetico: does artificial intelligence dream of electric poems?’; Trifone Gargano parlerà del suo libro Calvino Pop; Rita Petti affronterà invece il tema delle liriche geometrie di Fausto Melotti.