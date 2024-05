’Apocalisse tascabile’ ai Rozzi. In scena i vincitori di ’In-Box’

Un’apparizione improvvisa, un profeta improbabile e un angelo svogliato. ‘Apocalisse Tascabile’, spettacolo vincitore di In-Box 2021, va in scena domani alle 21 al Teatro dei Rozzi per l’ultimo appuntamento di Metaversi Zeta, la rassegna di teatro contemporaneo realizzata da Straligut, che ha affiancato la stagione dei Teatri di Siena.

Niccolò Fettarappa Sandri e Lorenzo Guerrieri sono pronti a raccontare a modo loro la fine del mondo vista da svariate prospettive, tra le quali preponderante è quella di due giovani scartati, liquidati e messi all’angolo perché inutili.

"La fine del mondo – spiegano dalla produzione – è allora per loro quasi un’occasione di vendetta, una rivincita presa sull’indifferenza subita, il cambiamento è incarnato dall’annuncio profetico di questi due smaliziati apostoli under 30 che portano sulla scena con autoironia la rabbia di una generazione esclusa, così giovane e già così defunta". Straligut conferma quindi il focus sul teatro emergente, sperimentale, cui dedica anche il progetto InBox, che dal 23 al 25 maggio andrà in scena a Siena. Sarà la parte finale di un percorso, che assegnerà ai vincitori un premio consistente in repliche, ovvero contratti reali (e retribuiti) per portare in tour lo spettacolo premiato.

E come ogni anno sarà riattivato anche il progetto In-Box Generation, un giuria studentesca che assisterà gratuitamente alle repliche degli spettacoli finalisti, incontrerà le compagnie in gara e sceglierà l’opera preferita. Il tutto con la supervisione di Lorenzo Donati e Damiano Pellegrino di Altre Velocità, testata di critica online che quest’anno collabora al progetto. Chi deciderà di partecipare seguirà per intero le giornate del festival, precedute anche da un incontro introduttivo online (21 maggio). Le iscrizioni sono aperte a tutta la popolazione studentesca dell’ateneo senese e c’è tempo per iscriversi fino al 16 maggio. Per candidarsi o avere maggiori info basta scrivere a [email protected].

Nel frattempo, una grande notizia per Straligut arriva dal Premio Nazionale di Teatro per Ragazzi ‘Emanuele Luzzati’, la cui terza edizione è andata allo spettacolo ‘I racconti di Sibylla’ di Zaches Teatro, per il quale Straligut ha collaborato alla produzione. La cerimonia di premiazione avrà luogo il primo giugno alle 21 al Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure.

Riccardo Bruni