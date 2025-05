Apertura straordinaria di Palazzo Chigi. Visite tematiche e laboratori in Pinacoteca

Fine settimana ricco di iniziative ai Musei Nazionali di Siena, con aperture straordinarie e gratuite di Palazzo Chigi, visite tematiche e laboratori in Pinacoteca. Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla aprirà nuovamente le sue porte al pubblico domani dalle 9 alle 13; la visita è libera e gratuita. In Pinacoteca Nazionale continuano gli appuntamenti con le visite accompagnate gratuite: il personale di accoglienza del museo vi attende oggi e domani dalle 15.30 alle 18.30; l’iniziativa è inclusa nel biglietto d’ingresso, con prenotazione obbligatoria. Domani sempre in Pinacoteca Nazionale, si terrà l’ultimo appuntamento con ’Le Parole nell’Arte’, il laboratorio di introduzione allo studio della calligrafia medioevale. Sarà possibile scegliere tra due orari, dalle 15 alle 17 o dalle 17 alle 19; la prenotazione è obbligatoria. Domenica 11 maggio alle 11.30 sarà possibile partecipare ad una visita tematica gratuita, compresa nel biglietto di ingresso, dal titolo ’Oltre il dipinto: storie di cornici’ organizzata in collaborazione con Unicoop Firenze. I possessori della Carta Socio Coop potranno accedere con un biglietto di ingresso speciale 2x1. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.