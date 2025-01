Apertura dell’anno giubilare . Festa nell’antica abbazia

Domenica alle 10 il cardinale Augusto Paolo Lojudice, vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, avvierà l’Anno Giubilare nell’Abbazia di San Salvatore ad Abbadia San Salvatore.

La cerimonia prenderà il via nella chiesa della Madonna del Castagno dove il cardinale Lojudice presiederà la messa in occasione della festa di Sant’Emidio, santo ascolano, verso il quale gli abitanti di Abbadia San Salvatore hanno fatto il voto perpetuo di devozione per la protezione dai terremoti. La celebrazione verrà concelebrata dal parroco don Antonio Bartalucci e dai sacerdoti della vicaria. Sarà presente il sindaco di Abbadia San Salvatore, Niccolò Volpini con le autorità civili e militari.

Terminata la cerimonia verso le 11 si terrà la processione verso l’Abbazia di San Salvatore dove si svolgerà il rito dell’apertura dell’Anno Giubilare e dove verrà celebrato anche un battesimo.