Aperidee a Siena, assaggi di futuro. Il 21 novembre ’Vulcano time’

I bagni di foresta per le destinazioni turistiche montane, nuovi spazi per fare musica a Siena, le cassette di cottura per risparmiare energia. Sono alcuni degli “assaggi di futuro” emersi in provincia di Siena con Aperidee, la serie di incontri realizzati da Confesercenti in bar e pubblici esercizi all’ora dell’aperitivo. Il 21 novembre il Taz Cocktail bar di Siena ospiterà “Vulcano time”, dalle 18. Un mix tra speakers e spettatori delle precedenti Aperidee che si ritroveranno per shakerare gli assaggi di futuro, riproposti da 4 facilitatori: Carolina Taddei (Fondazione Musei Senesi), Eros Condelli (Associazione Centro Storico di Empoli), Roberto d’Autilia (Shazarch), Susanna Gherardelli (Slow Food San Casciano val di pesa). I partecipanti saranno sistemati i in 4 punti di conversazione, stimolando idee e conoscenze.