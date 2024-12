Anziano colpito al volto mentre è in auto

Una aggressione senza apparente motivo. È quanto è successo in viale della Libertà all’altezza di via della Valle ai danni di un anziano chiancianese che era fermo, alla guida della sua auto in un parcheggio, quando gli si è avvicinato un uomo che gli ha fatto cenno di abbassare il finestrato. Abbassato il vetro, è stato colpito in pieno volto da un pugno senza alcun apparente motivo.

L’anziano stava attendendo la moglie che faceva acquisti in un negozio a pochi metri ed è stato ritrovato dalla donna quasi privo di conoscenza e per questo portato subito all’ospedale di Nottola. L’uomo adesso sporgerà denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Chianciano Terme verso ignoti e sarà proprio l’Arma a svolgere le indagini sull’accaduto. Probabile rottura del setto nasale ed ecchimosi al volto, per l’anziano, e per questo la situazione è stata subito monitorata e segnalata anche da parte dei sanitari dell’ospedale di Montepulciano che lo hanno preso in cura.

Anna Duchini