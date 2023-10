Anziana cade in casa. Immediati soccorsi

Intervento dei pompieri per consentire ai sanitari del 118 di soccorrere una anziana signora che era caduta in casa e non riusciva a rialzarsi. E’ successo nella mattinata di ieri a Colle. Sul posto è arrivata poco dopo una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia. Passando dal terrazzo i pompieri sono entrati nell’appartamento della pensionata e hanno aperto la porta al 118.