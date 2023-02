Anteprima del Nobile Invasione di ’winelovers’

Ultimo weekend per l’Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano. Da oggi a lunedì si aprono le porte agli operatori del settore ed ai winelovers. Dopo la giornata inaugurale dedicata alla stampa internazionale (oltre 150 giornalisti, di cui 80 da tutto il mondo) la storica Fortezza è adesso pronta ad ospitare il pubblico pronto a scoprire le nuove annate entrate in commercio quest’anno, Nobile di Montepulciano 2020 e Riserva 2019 in primis. Dal Consorzio fanno sapere che sono già centinaia gli accrediti (nel sito dedicato all’Anteprima sono riportate le modalità di partecipazione, ndr) per le tre giornate attese da tutto il territorio poliziano considerato che il vino è il "motore" economico della cittadina insieme al turismo con cui va comunque "a braccetto": le visite e le degustazioni in cantina, infatti, sono uno dei motivi, insieme ovviamente ad altri, che spingono il visitatore a fare tappa a Montepulciano. Secondo Andrea Rossi, presidente del Consorzio del Vino Nobile, "l’Anteprima è sempre più intesa come una festa per tutta la comunità, potendo accogliere anche da fuori regione centinaia di visitatori che passeranno anche il fine settimana in città". L’Anteprima ha accolto anche il "Premio Grifo Nobile" che è stato assegnato a due strutture italiane proprio nella giornata dedicata alla stampa internazionale. A vincerlo sono stati il ristorante "Trattoria Da Fiorella" di Pienza e "Guerrini Group dal 1958", enotecari di Roma. Si tratta del riconoscimento che ogni anno, a partire dal 2020, il Consorzio attribuisce a persone o attività che si sono distinte per la promozione della Docg. Tornando all’Anteprima del Vino Nobile, oggi e domani gli orari dell’evento saranno dalle ore 14 alle 19 mentre lunedì dalle ore 12 alle 17. Da segnalare che domani, alle ore 17, è prevista la premiazione del concorso "Le Belle Vetrine" n.19, evento che la Pro Loco, in collaborazione con il Consorzio, ogni anno promuove e che trova sempre l’adesione di tanti commercianti (25 quest’anno) che a colpi di estro e fantasia allestiscono una vetrina "speciale" nei giorni in cui tanti visitatori arrivano a Montepulciano. Oggi le votazioni (dalle ore 15 alle 18 in Fortezza), delle dieci vetrine selezionate dalla giuria. Il tema di quest’anno si lega alla sostenibilità, un tema su cui tanti produttori di vino del territorio hanno dedicato impegno ed energie. Il Vino Nobile è infatti la prima denominazione italiana ad aver ricevuto il marchio di certificazione di sostenibilità secondo lo standard Equalitas.

Luca Stefanucci