Siena, addio alla professoressa Anna Ricci. “Era un punto di riferimento per gli enologi”

Siena, 2 febbraio 2024 – Lutto a Siena per la scomparsa di Anna Ricci, docente per molti anni all'istituto tecnico agrario Ricasoli dove era stata titolare della cattedra di Viticoltura ed Enologia.

La ricorda Assoenologi: “Quella di Anna Ricci è stata una vita spesa per l’enologia, al punto di diventare un riferimento certo per tanti giovani aspiranti enologi ed enotecnici diventati, poi, dei veri e propri professionisti del settore. Laureata all'Università degli Studi di Perugia, aveva esercitato la sua professione di insegnante ed esperta del mondo vitivinicolo soprattutto in Toscana e in provincia di Siena, dove era nata. Le grandi competenze in campo viticolo ed enologico, unite alla conoscenza e alla passione, l’avevano portata spesso su altri territori e a collaborare su vari fronti con importanti realtà del settore, fra cui Assoenologi, per la quale aveva curato la rubrica “Le parole del vino”. L’associazione la ricorda per la sua grande professionalità e, ancora di più, per il suo garbo gentile e un’umanità che la rendeva una persona speciale. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutta Assoenologi”.