Angela Picardi lancia il centrodestra: "Un progetto completo e in grado di interessarsi di tutti i settori"

Un progetto completo e in grado di interessarsi di tutti i settori della collettività. Così descrive in sintesi il proprio impegno a favore della città il candidato sindaco Angela Picardi, con la lista civica Poggibonsi Merita sostenuta dal centrodestra unito, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia. L’altra sera in conferenza stampa la presentazione dei punti chiave del programma presso gli spazi del comitato elettorale: "Abbiamo sede in via Maestra - spiega Angela Picardi - e bisogna rilevare che il centro storico ha perduto le sue caratteristiche. Negozi chiusi, degrado, sicurezza ai minimi termini, sono gli aspetti prevalenti. Insomma, la via Maestra non è più da tempo il cuore pulsante della città. Si è iniziato a mio parere a vedere la fine con la realizzazione del sottopasso tra largo Gramsci e largo Bellucci. Un’infrastruttura che ha isolato il centro storico". La soluzione è nel valorizzare le botteghe di prossimità, veri punti di socializzazione, secondo Picardi. E poi il Politeama, che deve essere – aggiunge – "un riferimento per la cultura in una Poggibonsi che si segnala tra l’altro per un notevole fermento nel mondo del cinema, grazie a giovani registi, produttori, filmaker". Auspica per Poggibonsi una variazione di rotta, il candidato sindaco del centrodestra, guardando al mondo dell’impresa, "affinché il Comune sappia mostrarsi di nuovo attrattivo nei confronti di chi vuole investire sul territorio, creando opportunità di lavoro e benessere per la collettività". Parlando di obiettivi e cambiamenti, Picardi risponde a un quesito relativo al risultato da raggiunge, in vista di un voto amministrativo ormai quasi al conto alla rovescia. "Ballottaggio? Noi siamo all’opera per l’affermazione al primo turno - precisa - perché in molti a Poggibonsi manifestano il desiderio di un mutamento di scenario politico e ritengono che questo sia il momento giusto. Abbiamo in lista rappresentanti delle professioni, dei sindacati, dell’ imprenditoria, del lavoro dipendente e autonomo. Ognuno può fornire il suo apporto". E poi gli altri capitoli del programma, dal sociale all’impiantistica sportiva, dalla scuola al turismo. C’è posto per le parole di un candidato consigliere, Francesco Fiorenza, per Poggibonsi Merita: "Con Angela Picardi -dice, in conclusione -si apre per Poggibonsi una prospettiva innovativa, dinamica, creativa e tutta orientata alla collettività e al territorio, per far crescere la nostra città sotto i profili sociale ed economico".

Paolo Bartalini