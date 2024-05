Andrea Marchetti: "Qualità della vita e idea benessere"

Andrea Marchetti, Punto e a capo Andrea Marchetti per Chianciano Terme: cosa l’ha convinta a mettersi in corsa per il terzo mandato?

"È stata una decisione difficile e sofferta, che non avevo neppure considerato. Ci siamo impegnati per lo sviluppo economico, sociale e culturale, per migliorare i servizi e l’infrastruttura urbana e per favorire la partecipazione. Mi sento fortemente motivato a continuare il percorso e le opere avviate e a realizzare nuovi progetti".

Affiancare nuove forme di turismo a quello termale: è la vostra ricetta per rilanciare Chianciano Terme?

"L’intento è sviluppare l’offerta, offrendo formule di turismo lento e sostenibile, responsabile ed eco-culturale. In sintesi, differenziazione, innovazione, allungamento della stagione. Sarà necessario consolidare e valorizzare su tutti i mercati la ’Destinazione benessere’ e proseguire lo sviluppo del nuovo modello ’Hub benessere termale 5.0’".

Riqualificazione urbana, altro problema urgente; qual è il vostro piano di intervento?

"Per favorire il riuso delle aree già urbanizzate e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse, oltre all’incremento delle forme di incentivazione, si cercherà di fare ricorso ad ’applicazioni’ in grado di supportare il Comune nella gestione di progettualità urbanistiche pubblico-private e di dare sostegno agli investimenti".

Per la qualità della vita, cosa avete in programma?

"Il nostro progetto ’Fiumi di luce’, per esempio, mira a rivitalizzare gli spazi urbani con l’illuminazione artistica. L’obiettivo è migliorare, attraverso un nuovo linguaggio, la qualità della vita ed il benessere delle persone".

