Anda e Bola, il barbero ’cavaliere’ Milani: "Può battere Violenta" Chiti definisce Veranu un coccolone

di Laura Valdesi

SIENA

"Un cavallo ’finto’", lo definisce Massimo Milani. Per dire che Anda e Bola, baio di 7 anni, si adatta ovunque lo metti. Un mezzosangue, quello andato in sorte alla Chiocciola, che da tempo le dirigenze consideravano di qualità e adatto alla Piazza. "E’ pronto a vincere – sostiene l’allenatore – e con la monta di Scompiglio le sue quotazioni salgono. Un cavallo importante che può competere con Violenta da Clodia", aggiunge Milani che li ha entrambi a scuderia. Le sue doti principali? Rapidità ed elasticità che lo fanno assomigliare ad un ’gatto’. Ha vinto in ippodromo battendo anche le piste di Asti con Gavino Sanna (il padre del fantino, per la cronaca, è il proprietario che risulta al Protocollo del Comune), l’abbiamo visto a Fucecchio e ha fatto anche l’ultimo paliotto di Legnano. Insomma, è abituato a ’dormire’ fuori casa. "Un cavallo artista", è la definizione giusta secondo Milani. "E anche cavaliere con le donne perché - aggiunge l’allenatore – quando a Mociano la fantina Selvaggia Pianetti cadde, lui era dietro e per non pestarla si rigirò andando in direzione opposta, montato da Sebastiano Murtas". Il vice barbaresco della Chiocciola, come noto, va tutti i giorni da Milani per cui conosce bene il baio.

"Federico Arri me lo fece montare ad Asti, siccome avevo promesso che avrei mandato in pensione Quanto Vali che mi aveva dato tante soddisfazioni Cercavo un altro cavallo. Così conobbi Veranu", svela Alessandro Chiti l’arrivo ai box di Santo Stefano, sotto La Ripa. Lui il proprietario di Veranu, sauro di 9 anni toccato in sorte all’Aquila. "Lo avevo preso da una decina di giorni e subito a settembre ha vinto il palio di Castel del Piano montato da Carlo Sanna nel Borgo". Una delle prime corse a Monteroni si è fatto vedere con Chiti, poi si è messo in luce con Marco Bitti a Monticiano. "Un coccolone di cavallo, ci pensano anche i miei fgli a lui. Matilde, che è maggiorenne, l’ha tenuto nell’Entrone. Ha un carattere così buono che puoi mettergli davanti alla porta del box solo la lunghina e lui resta lì senza forzare", svela Chiti. Quanto al cibo, vale anche per Anda e Bola, non lascia mai qualcosa nella ciotola. "Non è da meno degli altri, e Scangeo mi sembra la monta adatta per valorizzarlo. Se vincesse cosa prometto a Veranu? Magari dopo il palio di Bientina, ha un ingaggio per Santa Colomba e a inizio settimana le visite", conclude Chiti.