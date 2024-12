Ancora vandali in Salicotto. Trova la macchina rigata. La rabbia dei residenti

"Mi hanno rigato la macchina", annuncia il proprietario sui social. E’ accaduto in Salicotto, dove abita. Soprattutto non è la prima volta che si verificano episodi del genere in questa strada. Anche su La Nazione, a inizio novembre, avevamo pubblicato la foto di una macchina con il vetro del finestrino lato passeggero mandato in frantumi. Si era parlato di vandali. E sono state fatte, sia il mese scorso che in precedenza, regolari denunce. C’è chi è stato vittima di vari episodi, sembra tutti accaduti in un tratto di Salicotto. Mille le ipotesi dei residenti che lasciano posteggiate le macchine perché in possesso di regolare permesso, pagando il bollino. La notte scorsa uno di loro ha trovato appunto la vettura, peraltro nuova di zecca, con la fiancata rigata. Decine le reazioni e i commenti di rabbia sui social da parte dei senesi che invitavano il malcapitato a fare denuncia. "Così si aggiungeranno alle quattro che ho già presentato io", commenta una donna. Le telecamere di videosorveglianza saranno utilissime per dare un volto ai vandali di Salicotto.

La.Valde.