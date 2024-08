Ambulanza con i disegni di Iris: "Il suo sogno diventerà realtà"

Un piccolo angelo, volato via troppo presto, a soli dieci anni, ma che non sarà mai dimenticato perché il suo sorriso ed i suoi valori, così puri e sinceri, saranno sempre qualcosa di indelebile e che niente e nessuno potrà portare via. Iris purtroppo non è più tra noi, adesso ci guarda dal paradiso, ma da lassù sarà felice di sapere quanta gente gli vuole bene e si sta mobilitando per il suo grande desiderio. Perché la bambina di Abbadia di Montepulciano aveva nel cuore un sogno, bellissimo, ovvero quello di migliorare la vita degli altri bimbi malati. Lo aveva espresso a maggio scorso quando si spostava all’interno di Firenze per fare le cure con un’idea precisa, quella di "rinnovare tutte le ambulanze". Una volontà "nobile" che dimostra tutta la sensibilità della piccola Iris e la sua anima speciale. Adesso è la mamma a portare avanti questo progetto che consiste nell’acquisto di un’ambulanza per la Misericordia di Montepulciano da personalizzare con i disegni di Iris e la scritta "Nessuno si salva da solo, Iris per sempre". La mamma di Iris ha trovato tanti messaggi e condivisioni a sostegno di questa idea che sta facendo il giro del territorio. Perché l’unione sarà la chiave per centrare l’obiettivo il prima possibile. Tante persone stanno dando già il proprio contributo, lo si può fare facendo una donazione alla Misericordia di Montepulciano. Il sogno di Iris si sta avvicinando sempre di più alla realtà. "Parliamo di qualcosa di molto bello e toccante – spiega Adriano Giuliotti, presidente della Misericordia di Montepulciano - il desiderio di Iris sta molto a cuore anche a noi. Forse è un segno del destino ma abbiamo già trovato un mezzo adatto che è stato bloccato. Serviranno circa 50mila euro ma se la cifra non sarà raggiunta dalle donazioni abbiamo deciso che acquisteremo ugualmente l’ambulanza e sarà personalizzata con i bellissimi disegni di Iris. Stiamo vedendo che c’è tanto interesse e questo è veramente un bel segnale, si tratta di un progetto concreto e trasparente, c’è tanta vicinanza dai cittadini". Un’ambulanza che servirà per il territorio, e di questi tempi ce n’è un gran bisogno, e che ricorderà a tutti, ad ogni ora della giornata, la volontà di un angelo dal cuore d’oro. Luca Stefanucci