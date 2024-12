Ambitour Experience. Street art e tradizioni

Mani artigiane e visioni artistiche: laboratori tra street art, mestieri e tradizioni. Si presenta così la quinta tappa di Ambitour Experience per tutta la giornata di oggi al Politeama di Poggibonsi alla scoperta dell’Ambito Turistico Valdelsa Valdicecina. Ambitour Experience è la nuova edizione dell’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica e Anci Toscana per favorire la scoperta dei ventotto ambiti turistici in cui è suddivisa la regione attraverso visite, attività ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti. Interverrà anche la sindaca di Poggibonsi e presidente di Anci Toscana, Susanna Cenni. Seguirà un tour tra le opere di street art e arte contemporanea che popolano Poggibonsi, tra sculture e murales che portano la firma di artisti di fama internazionale. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la destinazione Toscana, conoscersi e creare occasioni di relazione fra le amministrazioni. L’Ambito Turistico della Valdelsa Valdicecina comprende undici comuni: Monteriggioni (capofila) Casole d’Elsa, Castelnuovo Val di Cecina, Colle, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Poggibonsi, Pomarance, Radicondoli, San Gimignano e Volterra.