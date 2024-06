Alunni ’A spasso tra i Quartieri’. Progetto sulla Festa del Barbarossa

Gran finale per il progetto dedicato alla Festa del Barbarossa realizzato dalla classe quinta della scuola primaria ’Insieme’. Oggi alle 17.30 lo spettacolo finale nelle vie e piazze del centro. Un progetto che ha valorizzato la festa identitaria di San Quirico (la 62ª edizione in programma dal 12 al 16 giugno), durato due anni (iniziato quando gli alunni erano in quarta), che è stato ideato e organizzato dalle insegnanti Ezia Sabatini e Maria Emanuele, e svolto con Ente Autonomo Barbarossa, Comune e Quartieri. "Il progetto ’A spasso tra i Quartieri’ – dice Sabatini – rafforza il legame tra scuola e territorio e nasce per potenziare il senso di appartenenza degli alunni. Orgogliosi delle nostre radici". Prima è stata organizzata la visita degli alunni nelle sedi dei Quartieri, per conoscere la storia e le peculiarità di ogni singolo rione; quindi le lezioni in classe dei rappresentanti dell’Eab e dei Quartieri in cui si è parlato di storia della Festa, tamburi, bandiere, tiro con l’arco, cucina tipica e medievale. Un progetto che sarebbe piaciuto al fondatore Orfeo Sorbellini. Oggi gli alunni partiranno dalla scuola con un corteo aperto da una tamburina, le bandiere, ragazzi e genitori in abiti storici, passando per il Prato, il Borgo, per il Giardino delle Rose, attraverso il camminamento (dedicato al Barbarossa) con arrivo al Trabucco nei Canneti, e da piazza della Libertà, fino a piazza Chigi nel Castello.

Lorenzo Benocci