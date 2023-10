Altri scavi archeologici. La campagna nel Chianti

Nuove indagini archeologiche nel cuore del Chianti senese. Dal 6 novembre al 22 dicembre si terrà la prima campagna di scavi archeologici del Castellare di Collepetroso, un luogo situato tra Castellina e Radda in Chianti, nel territorio di quest’ultimo comune. Lo scavo è in concessione data dalla Direzione Generale Abap del Ministero della Cultura ed è sostenuto dal Comune di Radda unitamente alla proprietà del sito: i coniugi Claudio e Clarissa Petreni. La direzione scientifica è affidata all’archeologo Paolo Medici. L’operazione è promossa dal Gruppo Archeologico Salingolpe, attivo in Chianti fin dal 1987. Possono partecipare alle attività scientifiche archeologi e studenti di archeologia e beni culturali, mentre eventuali volontari non qualificati potranno partecipare alle attività logistiche di base e di supporto al lavoro degli archeologi in accordo con la Direzione scientifica. Possibilità di alloggio gratuito. Per organizzazione e informazioni contattare Vito De Meo (3280194591 – [email protected]). Adesioni entro sabato.