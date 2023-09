Alto Merse, pulizia nella riserva naturale

Anche il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha partecipato con un’iniziativa alle giornate di Puliamo il Mondo organizzate in tutta Italia da Legambiente. Lo ha fatto con una bella passeggiata nella riserva naturale dell’Alto Merse, con la quale una ventina di camminatori hanno potuto scoprire il mulino della Ricausa, le importanti opere idrauliche sul Merse e il castello abbandonato, immersi in una natura selvaggia e bellissima. E ovviamente contribuire ad aiutare l’ambiente raccogliendo sei sacchetti di rifiuti: bottiglie, contenitori di patatine, cartine di caramelle, perfino fino elettrici, incautamente disseminati nella natura da qualche incivile. Una situazione comunque in miglioramento rispetto allo scorso anno, quando il Consorzio di Bonifica 6 aveva organizzato un’iniziativa simile nella stessa zona. Anche stavolta prezioso è stato il supporto di Trekking Toscani, con le guide Alessandro e Matteo, e dei The Ploggers, l’associazione diventata simbolo della lotta all’abbandono selvaggio dei rifiuti. Nell’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Sovicille, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha spiegato le attività svolte sul territorio con la presenza dell’ingegnere Martina Bencistà.