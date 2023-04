Alti numeri A Sarteano sempre più visite ai musei

A Sarteano i numeri dell’offerta culturale hanno registrato un aumento considerevole di presenze, stabilendo cifre record nei primi tre mesi dell’anno nonostante l’apertura limitata ai fine settimana: la Rocca Manenti tra il primo gennaio e il 31 marzo ha visto 858 visitatori a fronte dei 519 del 2018 (anno di maggiore affluenza media prima del Covid) e rispetto ai 482 dello scorso anno; il Museo civico archeologico 563 (478 nel 2018, 160 nel 2022); la Sala d’arte Beccafumi registra 781 ingressi, numero cresciuto in maniera esponenziale in confronto con i 66 del 2018 (612 nel 2022).

Le visite alla tomba della Quadriga infernale non fanno testo: rimangono quasi sempre costanti per il numero chiuso e un accesso limitato al solo sabato, necessari per preservare il bene archeologico. "L’attività di Intrepido servizi, il soggetto selezionato dal Comune per la gestione dei beni culturali e gli eventi sta dando buoni frutti – si legge nella nota stampa del Comune – grazie a contatti con tour operator e all’attività promozionale. Giova anche la scelta di Toscana Promozione di utilizzare l’immagine della “Quadriga” per promuovere il patrimonio etrusco della Regione attraverso gigantografie alle fiere come negli aeroporti. Sta funzionando molto bene, inoltre, la sinergia con Valdichiana Living".

Nel corso delle festività pasquali è stata programmata l’apertura su richiesta della tomba della Quadriga infernale. Inoltre, in questo periodo mostra al castello “Chiese, palazzi e dipinti nell’età moderna”, e mostra “Sogni Ricorsivi” di Roberto Scordino fino a domani alla galleria Acero rosso.