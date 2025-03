‘Also of Wine’. Contributi regionali a dieci aziende

Approvato approvato il terzo Progetto integrato di distretto (Pid) ‘Also of Wine’, presentato dalla Fondazione Territoriale di Montalcino. La Regione ha liquidato un contributo di oltre un milione di euro, a fronte di circa 3 milioni di investimenti, a favore di 10 aziende che operano nel comparto agroalimentare (vitivinicolo, oleicolo, cerealicolo e zootecnico), localizzate nel distretto rurale di Montalcino e San Giovanni d’Asso.

"Il distretto di Montalcino – ha detto il presidente Eugenio Giani – incarna l’equilibrio tra natura, cultura e tradizione agricola. Uno dei suoi punti di forza è il forte radicamento manifestato dai principali attori e tra cui spiccano i partecipanti al progetto". Per la vicepresidente e assessora all’Agricoltura Stefania Saccardi, "è stato chiuso un progetto ampio, in cui la Regione ha creduto per prima in Italia". "La valorizzazione della filiera – ha detto il senatore e sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli – è uno strumento essenziale per garantire la redditività delle imprese e la diversificazione produttiva territoriale nell’ottica della biodiversità e sostenibilità".