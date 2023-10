All’orizzonte si vede qualcosa. La chiave è Sala

Dalla Fortezza Bastiani qualcosa si vede all’orizzonte. Dopo le dichiarazioni dei ministri, le speculazioni degli investitori, le pressioni politiche sulla manovra, il ministro dell’Economia Giorgetti ha messo nero su bianco le sue strategie per privatizzare Banca Mps. Per ora si è limitato a elencarle tutte, dalla vendita a tappe dei pacchetti azionari alla trattativa diretta con qualche investitore finanziario. Citando anche l’offerta pubblica di vendita a risparmiatori e dipendenti Mps, con l’obiettivo di trasformare la banca in una public company. L’uomo chiave comparso all’orizzonte è Marcello Sala, dg del Ministero che penserà alle partecipazioni. Sarà lui a dover trovare i 20 miliardi in manovra per le privatizzazioni.