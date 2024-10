Allerta arancione, tutti mobilitati. Vigili del fuoco aprono la sala di crisi

Arancione. Un colore che fa paura dopo l’apocalisse d’acqua di giovedì scorso, di cui si contano ancora i danni. Quando ieri è scattata l’allerta meteo, arancione appunto, i Comuni si sono mossi. Subito. E con essi anche le forze dell’ordine e tutti coloro che sono addetti alla protezione civile. "Le precipitazioni, che interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare centro-meridionali della regione. Per queste zone, tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione valido fino alla mezzanotte di oggi. Codice giallo per il resto della Toscana", recita una nota. Così gli avvisi sono iniziati ad arrivare sulle chat che i Comuni usano per comunicare con i cittadini. "Rischio idraulico reticolo principale su Valdelsa e Radicondoli", si legge. "Il sistema di protezione civile ha emesso un’allerta di codice giallo per il rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore. Si raccomanda di prestare attenzione", invita il messaggio del Comune di Sovicille. Uno dei più colpiti dalle conseguenze del nubifragio di giovedì dove ancora si lavora per tornare del tutto alla normalità. L’allerta arancione non riguarda ad esempio Siena ma la città seguirà con la massima attenzione l’evolversi delle condizioni meteo. Che preoccupano, invece, i sindaci della Valdichiana. Temporali forti sono attesi Cetona, Pienza, San Casciano dei Bagni e Sarteano, in categoria ’arancione’ quanto a rischio idrogeologico. Oggi allerta gialla invece per Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda "per rischio Idrogeologico idraulico del reticolo minore" e per possibili nubifragi. L’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha attivo il centro intercomunale di protezione civile che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità. Questi i numeri da contattare, attivi 24 ore su 24: 800 913648 e reperibilità 3204345803.

Anche i vigili del fuoco, che hanno svolto un lavoro eccezionale durante l’ultima emergenza, si sono preparati all’allerta arancione in alcune zone aprendo la sala di crisi che gestisce gli interventi legati al potenziale maltempo mentre la sala operativa tutte le altre. Aumentato il numero del personale in turno. Anche i cittadini devono fare la loro parte evitando comportamenti rischiosi.

Laura Valdesi