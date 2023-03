Allarme in centro a Piancastagnaio Armato di coltello minaccia la ex

di Massimo Cherubini

Mancavano pochi minuti alle 9, ieri mattina, quando le sirene di ambulanze e carabinieri hanno richiamato l’attenzione di molti cittadini di Piancastagnaio. In una delle vie centrali del paese, a pochi passi dal Castello, una donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Abbadia San Salvatore.

La notizia dell’accaduto, che sarebbe stata riferita da una passante che ha dato l’allarme è diventata di dominio pubblico. Con tutte le versioni di questo grave episodio. Anche se – a quanto è dato sapere – il tentativo di aggressione non è stato concretizzato. Questa la versione più accreditata di quanto accaduto tra due cittadini extracomunitari ed ormai ex congiunti. Divisa, la donna, dal compagno che si sarebbe opposto alla separazione. In modo assai contrastato, con comportamenti che violano la legge. Fino al punto che la competente autorità giudiziaria ha emesso un decreto intimando all’uomo il divieto di avvicinamento all’ex moglie. Fatti, questi, accaduti come detto in un altro territorio che non ricade sotto la competenza della procura della Repubblica di Siena.

Tornando al fatto di ieri mattina è stata la tempestiva chiamata ai carabinieri della passante a mettere in fuga il malintenzionato. Mentre la donna, ancora chiusa nella propria auto, è stata soccorsa (è finita in ospedale in preda ad un evidente stato di shock) gli uomini dell’Arma si sono messi alla ricerca dell’aggressore. Ben presto è stato rintracciato, portato in caserma per gli accertamenti del caso subito sottoposto al magistrato che ha emesso il decreto violato.

E’ stato anche detto che l’aggressore avrebbe impugnato un coltello e che avrebbe colpito, seppur di striscio, ad una mano la persona che si è prestata a dare con tempestività l’allarme. Un episodio grave fino al punto che i carabinieri sono rimasti in ospedale fin quando, erano ormai le prime ore del pomeriggio, l’ex moglie non è stata dimessa.

E’ uscita comprensibilmente scossa per quanto accaduto mentre per l’ex compagno sono attese le decisioni che assumerà, dopo aver letto tutti gli atti e le dichiarazioni della testimone. Il giudice che aveva emesso il decreto di divieto li valuterà per assumere le decisioni di legge.