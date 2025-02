Ancora furti nelle abitazioni a Buonconvento. E’ il secondo nel giro di qualche giorno. A questo giro è stata visitata un’abitazione in via Martiri della Resistenza, nei pressi delle scuole. Il bottino è di pochi spiccioli.

I malviventi hanno agito tra le 18 e le 20. La donna che abita nell’appartamento preso di mira era in casa, ma si è accorta del furto solo verso le 20,30, quando i ladri erano già scappati. Qualche giorno fa il furto era stato messo a segno in un appartamento in via di Percenna e nella circostanza il bottino era stato più consistente: gioielli vari e soldi. Si tratta di episodi su sui stanno indagando i carabinieri. Dei ladri, al momento, non ci sono tracce.

I due furti consecutivi stanno creando un certo allarme a Buonconvento, soprattutto tra le persone anziane, le più vulnerabili. La notizia del secondo furto in pochi giorni è approdata anche sui social suscitando reazioni all’insegna della preoccupazione. Furti che vanno ad aggiungersi ai tanti commessi negli ultimi giorni anche a Siena, fra centro storico e immediata periferia.

M.B.