Alla ’Anna Frank’ le riflessioni sulla guerra

Un tema di attuale riflessione che i giovanissimi allievi della scuola media di Piancastagnaio hanno affrontato e cioè la guerra e conflitti mondiali: lo hanno sviluppato nel concorso “Paura: hai paura della guerra?“, indetto dall’Associazione nazionale vittime di guerra, sezione di Siena, che ha visto la studentessa Anita Rosati premiata dal presidente provinciale Aldo Ierardi. Premiate alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Piancastagnaio, l’assessore Claudia Vagnoli e la dottoressa Maria Grazia Sacchi, dalla dirigente scolastica Patrizia Felicioni, dagli insegnanti che hanno seguito gli alunni nella fase di elaborazione degli scritti, Giada Di Bella e Lorena Fastelli.

Il presidente Aldo Ierardi si è complimentato con Anita Rosati della classe prima A, in quanto ha approndito nel suo scritto il concetto di guerra associato al non meno preoccupante tema che è quello della violenza o più ancora delle quotidiane violenze più o meno piccole, che segnano la quotidianità anche in tempo di pace. L’alunna della scuola media Anna Frank nei giorni scorsi ha partecipato alla seconda fase che ha coinvolto i vari vincitori delle scuole toscane presenti a Firenze, per una cerimonia ufficiale che ha visto il coinvolgimento della Regione Toscana che ha voluto premiare gli studenti toscani.