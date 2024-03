Alice D’Ercole da stasera segretario Cgil

Oggi è il giorno di Alice D’Ercole. L’assemblea provinciale della Cgil la eleggerà segretario generale di Siena, dopo Fabio Seggiani che consegnerà formalmente le dimissioni, già ampiamente annunciate. Alice D’Ercole, laureata in economia, è stata segretario generale della Funzione pubblica ed attualmente era segretaria confederale al fianco di Seggiani, con il compito di occuparsi dell’organizzazione. Un passaggio importante, per il sindacato, impegnato in particolare sui fronti delle crisi aziendali, ma anche in un serrato confronto con le istituzioni. Da questa sera la Cgil senese avrà un nuovo segretario generale, mentre Seggiani si occuperà di politiche abitative alla Cgil regionale.