Commercio in crisi, la sfida di Alessia: “Mi sono licenziata e ho aperto una bottega”

San Casciano dei Bagni (Siena), 9 febbraio 2025 – Solo una settimana fa Alessia Picchieri ha inaugurato ‘La Bottega dei Ghiotti’, un nuovo negozio di alimentari a San Casciano dei Bagni; una decisione che ha cambiato la sua vita e in parte quella degli abitanti del comune. In un piccolo borgo come questo anche l’apertura di una nuova attività può apparire come un evento da festeggiare. “Sono stata davvero felice – racconta Alessia – di vedere così tante persone il giorno dell’inaugurazione. Ho sentito tutto il calore di una comunità”. Per venti anni Alessia ha lavorato al resort 5 stelle di Fonteverde. Si è occupata di prenotazioni alberghiere, dice che le mancano le sue colleghe, conosce bene il mondo del turismo e forse per questo ha deciso di buttarsi in un’avventura così diversa dalla sua formazione, creando in paese anche una nuova opportunità per i turisti. “Nessuno della mia famiglia ha mai avuto un negozio di alimentari ma quando ho comunicato la mia decisione di licenziarmi e quindi lasciare un contratto a tempo indeterminato, tutti i miei parenti mi hanno sostenuto e aiutato”.

Il marito Edoardo e il piccolo Niccolò sono i suoi più grandi fan. “La sera mi fanno male le braccia. Una mortadella pesa undici chili. Non è una passeggiata sollevarla di continuo”. Ma lei affronta questa sfida con il sorriso. “E’ sempre stato un sogno quello di avere un’attività tutta mia – continua a raccontare – forse non proprio un negozio di alimentari ma ho ragionato sulle esigenze del comune e la necessità era questa. E poi credo nello sviluppo del territorio. Con la scoperta archeologica e la nascita del museo mi auguro che arriveranno molti turisti ma ancora più importante è la speranza che arrivino nuove famiglie e che possano trovare a San Casciano il luogo dove vivere”.

La novità dell’apertura del negozio ha portato una ventata di buon umore tra la gente. “Ogni mattina una signora che abita qui vicino mi porta il caffè – racconta – altre anziane mi fanno coraggio “anche se ci metti più tempo a tagliare gli affettati non ti preoccupare che noi aspettiamo”. I proprietari di un paio di negozi di alimentari mi hanno insegnato alcuni trucchi del mestiere e dato preziosi consigli. Gli amici poi, arrivano la sera per un aperitivo e le giornate trascorrono veloci”. La sopravvivenza di una piccola comunità di 1500 abitanti passa dal supporto e dall’entusiasmo dei suoi abitanti in un virtuoso esempio di economia. Il comune di San Casciano ha introdotto una serie di contributi per incentivare l’apertura di nuove attività. Nell’ultimo anno altri giovani del comune hanno aperto una pizzeria, una produzione di vini e un negozio di frutta e verdura e a breve vedranno la luce una profumeria e un nuovo bar.

Federica Damiani