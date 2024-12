Albero di Natale con 150 trattori. In ricordo dell’amico scomparso

Siamo arrivati alla seconda edizione ma è già un piccolo classico. Se nel territorio della Valdichiana fioccano un po’ ovunque le iniziative legate al Natale, una in particolare si distingue per essere diversa dalle altre. Lo fa grazie ad una proposta che unisce la magia della festa più attesa dell’anno con le tradizioni di una zona che si rispecchia nell’agricoltura. A Valiano, frazione di Montepulciano, ormai è tutto pronto per l’albero che si illuminerà con i fari a ritmo di clacson e passione, ed è quello formato dai trattori. Dopo la felice riuscita dello scorso anno, gli organizzatori, un gruppo di persone del posto, ha deciso di riproporre l’idea, forte anche di un consenso e di un’adesione che ha preso il largo. Se l’esordio aveva infatti visto l’illuminazione di un albero formato da poco meno di 90 trattori, schierati in un terreno per formare l’iconico abete con la stella, sabato 7 dicembre sono attesi circa 150 mezzi per dare vita ad un’opera ancora più grande. Un numero davvero niente male. "Siamo a 148 al momento - spiega Samuele Solfanelli, uno degli organizzatori - le richieste continuano ad arrivare. I trattori verranno da una decina di comuni della zona, e quindi dalla Valdichiana senese ed aretina ma anche dalle parti di Castiglione del Lago. Abbiamo messo a punto il disegno per formare l’albero con la stella, il passaparola ha funzionato veramente bene, per ogni zona avevamo un punto di riferimento e la notizia si è diffusa velocemente grazie alle condivisioni". Dalle ore 15 alle 16 è in programma il ritrovo dei trattori e il loro posizionamento, non mancherà la "merenda del trattorista" con salsiccia e birra. Ma, soprattutto, l’evento sarà dedicato ad Antonio, un giovane che ci ha lasciato troppo presto e che si era impegnato tanto in questa iniziativa. Dopo la prima edizione aveva previsto che l’evento sarebbe cresciuto raggiungendo i numeri che si stanno concretizzando in questi giorni. Gli organizzatori hanno un posto speciale per lui nel proprio cuore e ci sarà anche una sorpresa. Valiano è pronta ad accogliere i curiosi per l’albero più luminoso della Valdichiana che si accenderà alle ore 18. Le luci dei trattori illumineranno un pomeriggio speciale. "Lo scorso anno - conclude Samuele Solfanelli - c’è anche chi ha pianto dall’emozione. Si tratta di qualcosa di veramente bello e noi ci mettiamo il massimo impegno per renderlo unico".

Luca Stefanucci