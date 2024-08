Al via due nuovi corsi di Laurea triennale. Maggiori opportunità per gli studenti

Le novità per il prossimo anno accademico, all’Unistrasi, riguardano due corsi di Laurea triennale: ’Geografie della decolonizzazione: sostenibilità, paesaggi, patrimoni culturali’ e ’Plurilinguismo, traduzione e interpretazione’. A questi si aggiungono i tradizionali corsi di Laurea triennale in Lingua e cultura italiana in contesti globali e Mediazione linguistica e culturale. Rimangono le lauree magistrali in Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica e in Scienze linguistiche e comunicazione interculturale. Attivo anche il corso di Laurea triennale online dedicato a Lingua, letteratura, arti italiane in prospettiva internazionale. "Con i due nuovi corsi - dice il professor Giuseppe Marrani, direttore del Dipartimento di Studi umanistici - si amplia e differenzia la nostra offerta didattica. Multiculturalismo e plurilinguismo restano al centro di una formazione che ora si apre agli studi internazionali letterari e traduttivi e allo studio del territorio. Confidiamo che l’originalità dei percorsi vada incontro agli interessi dei futuri studenti. Sempre più studiare a Unistrasi significa acquisire gli strumenti migliori per vivere la contemporaneità e guardare con fiducia al futuro".