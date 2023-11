Al via ’Accade d’Inverno’. Comune e commercianti uniti per il Natale in città

Dopo la rassegna estiva, San Gimignano volta pagina per aprire il sipario di ’Accade d’Inverno’, ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune in collaborazione con 70 attività economiche di San Gimignano e di tutta la Vadelsa, che saranno presenti agli eventi d’inverno affidati alla regia dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Andrea Marrucci spiega: "Vogliamo superare le criticità del sistema preesistente con l’obiettivo di dare certezza e tempestività alle azioni necessarie per trovare pronta la città nel periodo natalizio, senza rinunciare alla preziosa collaborazione del mondo economico e perfino dalla Camera di Commercio".

E ancora: "Voglio ringraziare le attività che hanno risposto all’appello di sponsorizzazione – aggiunge Marrucci –. Abbiamo raccolto la cifra record di oltre 23mila euro che servirà a compartecipare alla spesa per la più ampia illuminazione delle torri, delle strade e delle piazze rispetto al passato". E ancora: "Il Comune ha stanziato oltre 100mila euro per l’offerta invernale e natalizia, perchè l’analisi dei dati che stiamo portando avanti nel progetto di promozione di San Gimignano come della destinazione turistica dicono che la stagione si sta allungando e che l’indice di soddisfazione degli ospiti è molto alto anche di inverno". Il sindaco poi sottolinea: "Se lo meritano i cittadini in questi anni davvero difficili. Soprattutto i più piccoli a cui dedichiamo ampio spazio nell’intero cartellone culturale. ’Accade d’Inverno-Natale tra le torri’ – ricorda infine Marrucci – è un progetto culturale e di promozione territoriale per il periodo invernale che ha fatto leva sul partenariato pubblico-privato per la promozione della destinazione San Gimignano: questo dimostra non solo che l’unione fa la forza, ma anche che la nostra città ha bisogno delle migliori energie e dell’impegno di tutti". Insomma, si cambia marcia e dal primo dicembre luci di Natale accese in centro storico e soprattutto sulle monumentali colorate torri le piazze Duomo, Cisterna, delle Erbe, Piazza Pecori e in Sant’Agostino. Sarà insomma un nuovo ’Accade d’Invero’ lucente, vivo senza dimenticare la classica festa di ’San Silvestro fra le torri’ in piazza Duomo e dintorni che sarà messa in scena dai giovani di Controcultura.

Romano Francardelli