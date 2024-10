Al Trasimeno le liriche di Marco Brogi

Prestigioso riconoscimento per la poesia di Marco Brogi: la sua ultima raccolta di liriche "L’aria intorno alle altalene" (Bertoni Editore) si è classificata al terzo posto al Premio Nazionale Trasimeno, fra i più importanti del nostro paese. Una giuria di altissimo livello, fra cui il poeta Bruno Mohorovich, ha sottolineato quindi il successo ed il valore di questa pubblicazione. Ieri pomeriggio la premiazione a Città della Pieve nella cornice di Palazzo della Corgna. Un bel riconoscimento che scandisce il percorso di uno scrittore geniale e coerente con la propria disposizione ad una profonda riflessione in versi, sempre coinvolgenti, autentici, poco formali. La filosofia vincente di Brogi è quella del poeta in mezzo alla gente: nessuna collina da scalare per il lettore, perché l’autore deve saper raccontare quello che lo rende uguale e diverso da tutti, uguale per inquietudine e diverso per finalità. E proprio questa "normale diversità", lo rende universale, forte di una poetica dove tutti possiamo riconoscersi. Non certo a caso, Brogi è stato recentemente chiamato a far parte della redazione del blog di poesia Le Finestre de l’irregolare, insieme a poeti del calibro di David La Mantia e Gabriela Fantato.