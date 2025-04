Al Ricasoli: "Dall’Inferno all’Infinito"

“Dall’inferno all’Infinito”. Antologia poetica di performance recitative. È il titolo della giornata dedicata alla poesia, tenutasi il 21 marzo, “Giornata mondiale della poesia”, nell’aula da disegno dell’Istituto tecnico agrario Ricasoli di Siena, istituzione scolastica guidata dalla dirigente Nadia Riguccini che ha autorizzato e sostenuto l’iniziativa. La manifestazione ha coinvolto le classi I A, I B, e III A e ha riscosso un grande plauso e tanta soddisfazione da parte dei partecipanti - studenti genitori e docenti - che hanno voluto presenziare l’esibizione degli alunni.

Prima di iniziare il professor Di Cristo ha ricordato l’importanza della poesia "che fa acquisire un nuovo lessico e tanto giova alla memoria, mantenendola giovane". La giornata è stata resa entusiasmante per la straordinarietà degli alunni che si sono appassionati all’iniziativa portata avanti durante l’anno dal professore di lettere Di Cristo, imparando a memoria la poesia loro assegnata che con grande passione, superando paura ed emozione, si sono esibiti nella spettacolare prova recitativa.

Quest’anno, oltre a presentare le poesie dei grandi dell’’800 e ‘900 (Foscolo, Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, Ungaretti, Montale), si è voluto recitare poesie che hanno posto l’attenzione su argomenti drammaticamente attuali quali: emigrazione e guerra - violenza alle donne e femminicidio.

Nel corso della giornata anche una carrellata di poesie che hanno toccato i grandi poeti più vicini a noi come Merini, Neruda, per poi planare su cantautori poeti come De Andrè, Battiato, Califano. Nell’entusiasmo generale applausi per tutti da parte dei genitori, dei docenti e di tutti presenti.